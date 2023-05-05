2023/05/05 | 10:53 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات التركية تعلن تحييد مسؤول بالقوات الخاصة لحزب العمال الكردستاني بعملية شمال العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/05 | 10:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات التركية تعلن تحييد مسؤول بالقوات الخاصة لحزب العمال الكردستاني بعملية شمال العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات التركية تعلن تحييد مسؤول بالقوات الخاصة لحزب العمال الكردستاني بعملية شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).