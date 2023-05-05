اعتقال متهمين اثنين بسرقة 80 مليون دينار من داخل دار ببغداد

2023/05/05 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة 80 مليون دينار من داخل دار في العاصمة بغداد.

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