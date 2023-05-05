صيد ثمين لشرطتي البصرة وذي قار.. حملتان أمنيتان تنتهيان باعتقال 56 مطلوباً

2023/05/05 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادتا شرطة البصرة وشرطة ذي قار، اليوم الجمعة، تنفيذ حملتين امنيتين تمكنت خلالهما من اعتقال 56 مطلوباً.

وقالت قيادة شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنها "نفذت ممارسة أمنية واسعة في عموم المحافظة بالاشتراك مع قطعات الجيش، وأقسام الشرطة، ومفارز المرور، وأفواج الطوارئ".

واوضحت أن "الممارسة شملت الممارسة انتشار الدوريات الآلية والراجلة في الطرق الرئيسة، ومسك مفترقات الطرق، ونصب السيطرات المفاجئة والتي انتجت عن القبض 45 متهما من المطلوبين بقضايا منفصلة، وضبط أسلحة غير مرخصة، بالإفضلا عن ضبط عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للتعليمات المرورية".

من جانبها نفذت شرطة البصرة، حملة أمنية واسعة لملاحقة مطلوبين للعدالة ، أسفرت عن القاء القبض على ١١ متهما مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة.

وبينت شرطة البصرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "شرعت بتنفيذ حملة أمنية واسعة استهدفت المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض قضائية ضمن قاطع المسؤولية، ليتم توقيف الملقى القبض عليهم وفق مواد الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية".

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