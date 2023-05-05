تركيا تعلن مقتل مسؤول بالقوات الخاصة لـ

2023/05/05 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعلنت وكالة الاستخبارات التركية، اليوم الجمعة، تحييد مسؤول بالقوات الخاصة لحزب العمال الكردستاني بعملية شمال العراق.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم، بأن "الاستخبارات التركية حيدت نتشيرفان سوان، مسؤول لوجيستيات القوة الخاصة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابيا، بعملية شمال العراق".

ويأتي ذلك، غداة إعلان الإستخبارات التركية، عن تحييدها جودي إنغيزك المسؤول عن أنشطة التدريب في حزب العمال الكردستاني، كذلك في عملية أمنية شمال العراق.

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