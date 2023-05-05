زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب اليابان

2023/05/05 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

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ضرب زلزال قوته 6.3 درجة منطقة إيشيكاوا غرب اليابان، اليوم الجمعة، وفق قول السلطات في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

من جانبها، ذكرت قناة "إن.تي.في" ووكالة كيودو للأنباء أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أوضاع غير طبيعية في محطة شيكا للطاقة النووية الواقعة في منطقة إيشيكاوا، وكذلك في محطة كاشيوازاكي-كاريوا في مقاطعة نيجاتا المجاورة.

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