زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب اليابان

2023/05/05 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ضرب زلزال قوته 6.3 درجة منطقة إيشيكاوا غرب اليابان، اليوم الجمعة، وفق قول السلطات في البلاد.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد […]

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