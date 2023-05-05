2023/05/05 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة 80 مليون دينار من داخل دار في العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “مفارز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على لصين سرقا 80 مليون دينار من داخل دار ببغداد المركز الخبري الوطني.

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