وزير الطاقة الإيراني يزور بغداد اليوم

2023/05/05 | 11:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يعتزم وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيا زيارة العاصمة بغداد اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة فارس، أن “هذه الزيارة الرسمية ستتم بهدف تعزيز العلاقات الإيرانية العراقية في مجال الطاقة”.

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