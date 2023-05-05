الإطاحة بتاجرة مخدرات بحوزتها كريستال و500 حبة مخدرة في بغداد

2023/05/05 | 11:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بالإطاحة بتاجرة مخدرات بحوزتها كريستال و500 حبة مخدرة في بغداد.

وذكرت الوزارة، في بيان”بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد الكرخ الثالث التابع الى قيادة شرطة بغداد الكرخ حول وجود إحدى المتاجرات بالمخدرات والحبوب المخدرة ضمن قاطع مسؤولية الفوج، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل ميداني والتحرك على ضوء المعلومات المتوفرة”.

وأضافت: “تم نصب كمين محكم وإلقاء القبض على المتهمة بحوزتها كمية من مادة الكريستال المخدرة مع 500 حبة مخدرة”.

وأكدت: “تسليم المتهمة مع المواد المخدرة المضبوطة الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفق القانون”.

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