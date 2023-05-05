"تصريح لإطلاق النار على الفور".. صدور أوامر في ولاية هندية لاحتواء مظاهرات قبلية

2023/05/05 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات في ولاية مانيبور شمال شرق الهند، أوامر "بإطلاق النار على الفور"، بعد اندلاع أعمال عنف، هذا الأسبوع، بين الجماعات القبلية وغير القبلية التي شهدت اشتعال النيران في الممتلكات والمركبات.

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