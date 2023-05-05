2023/05/05 | 11:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 مايو، 2023 بغداد/ المسلة: كشفت مصادر عراقية عن عقد ممثلين عن الجانبين المصري والإيراني...

ظهرت المقالة القاهرة وطهران تجريان محادثات في بغداد برعاية عراقية أولاً على المسلة.

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