هزة ارضية بقوة 3.9 درجة تضرب جنوب غرب طهران

2023/05/05 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية بقوة 3.9 درجة على مقياس

ريختر صباح اليوم الجمعة بلدة ملارد غرب

العاصمة الايرانية طهران.

وحددت المؤسسة الجيو فيزيائية بجامعة

طهران وقت حدوث الهزة الارضية في الساعة

العاشرة و28 دقيقة حس

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