وزير الطاقة الايراني يزور العراق اليوم الجمعة

2023/05/05 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قناة النجباء ان وزير الطاقة

الايراني علي اكبر محرابيان يعتزم

زيارة العاصمة العراقية بغداد اليوم

الجمعة.

وافاد تقرير قناة النجباء، بإن هذه

الزيارة الرسمية ستتم بهدف تعزيز

العلاقات الإيرانية الع

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