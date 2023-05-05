زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليابان

2023/05/05 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية، اليوم الجمعة، أن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا في وسط البلاد.وحسب وكالة “كيودو” اليابانية، أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” بعد الزلزال.ووقع الزلزال عند الساعة 14:42 (05:42 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.ووفقا للوكالة، لم يتم الإبلاغ عن أي […]

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