السودان.. منظمات العمل الإنساني عالقة بين نيران المعارك وضرورة تسليم المساعدات الملحة

2023/05/05 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرقل الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان جهود العمل الإنساني لا سيما الوصول إلى المناطق المتضررة لمساعدة المحتاجين في بلد كان ثلث سكانه يعانون من الجوع أساسا قبل الحرب.

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