السيطرة على حريقين اندلعا في نادٍ ليلي ومخزن تجاري وسط بغداد (صور)

2023/05/05 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، السيطرة على حريقين اندلعا في نادٍ ليلي ومخزن تجاري وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنها "نجحت بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للاجهزه الكهربائية مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة تقاطع المسبح في الكرادة ببغداد".

واوضحت أن "العملية تمت بمشاركة اكثر من 15 اطفاء تخصصية واخرى ساندة بكامل طواقمها مع زج عجلة السلم لتكافح النيران من الأعلى الى الاسفل وتمنع امتداد الحريق الى المخازن المجاورة لموقع المخزن المحترق".

واضافت "كما اكملت فرق الدفاع المدني اخماد حادث حريق المخزن حتى اندلع حادث حريق اخر في مطعم وفندق في بناية ( الإناء الملكي) ذات الخمسة طوابق مع قاعات أرضية في منطقة الكرادة خلف بدالة العلوية ببغداد".

واشارت الى أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وتسارعت لتنفيذ عمليات الإنقاذ من خلال عجلة السلم ذات الاستخدام المزدوج إنقاذ وإطفاء بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل البناية المحترق لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول واخماد الحريق بالكامل بمشاركة ذات فرق الإطفاء ".

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