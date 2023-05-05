التجارة تعلن كميات الحنطة المسوقة في سلة العراق الغذائية

2023/05/05 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

اعلنت وزارة التجارة ، اليوم الجمعة، أن كمية الحنطة المستلمة من المسوقين تجاوز (78447) طنا توزعت على ثمانية فروع رئيسية في محافظة واسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ، أنه " تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة اثير الغريري قام الفريق الاعلامي لقسم الاعلام والاتصال الحكومي في مركز الوزارة بزيارة الى مراكز تسويق محصول الحنطة في محافظة واسط لتوثيق عملية تسويق وفحص كميات الحنطة المحلية المستلمة من الفلاحين والمزارعين للموسم ٢٠٢٣ وتوزيع المستحقات المالية ".

واضاف البيان، ان " كمية الحنطة المستلمة من المسوقين تجاوز ( 78447) طنا توزعت على ثمانية فروع وهي سايلو الكوت / سايلو الصويرة /النعمانية 1 / النعمانية 2 / الدبوني / الدحيلة / الشحمانية / المجمع المخزني الحديث الذي يعد اكبر مجمع مخزني في العراق".

واشار البيان الى ان "الفريق الاعلامي ومن خلال اللقاءات التي اجراها مع ادارة الفرع وفاحصي المختبر اشر ان عمليات التسويق تجري بانسيابية عالية حيث يقدم الفرع كافة اوجه الدعم الفني والارشادي للمزارعين لتسويق كل محاصيلهم لهذا العام الى المخازن وبالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية فضلا عن تسليم مستحقات الفلاحين المالية بسهولة وشفافية عالية ".

من الجدير بالذكر ان محافظة واسط تعتبر الاولى من ناحية انتاج كميات الحنطة المحلية خلال المواسم التسويقية وهي الاولى في سلة العراق حيث بدأ الفرع هذا العام اول كميات محصول الحنطة من المسوقين في الثامن عشر من شهر نيسان الجاري وبعمل متواصل على مدى 24 ساعة باليوم دون توقف.

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