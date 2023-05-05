قمة الصدارة تخطف الأضواء في بطولة الدوري العراقي

2023/05/05 | 12:10 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة هو حامل لقب الدوري العراقي في الموسم الماضي (الاتحاد العراقي/ العربي الجديد)

يلتقي المتصدر وحامل اللقب الشرطة وصيفه القوة الجوية، الجمعة، في قمة مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في مباراة ربما تقرب الفائز بها كثيرا من لقب المسابقة هذا الموسم.

ويتصدر الشرطة الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر، مع تبقي 12 جولة على ختام الموسم الحالي للدوري العراقي، الذي يشهد منافسة قوية بين 4 أندية (الشرطة والجوية والزوراء 51 والكهرباء 49 نقطة)، إذ تملك جميعها الحظوظ في خطف لقب الدوري.

وقبل القمة التي سيحتضنها ملعب ملعب الشعب، لم يكن الاستقرار التدريبي حاضراً خلال مسيرة الفريقين هذا الموسم، بعد أن أقال المتصدر مدربه المصري مؤمن سليمان قبل عدة جولات، وأوكل المهمة لمساعده أحمد صلاح، رغم وجوده في الصدارة، والمشهد تكرر مع الجوية، الذي استغنى عن خدمات مدربه قحطان جثير، ومن ثم عين مدرب فريق القيثارة المقال مؤمن سليمان مديراً فنياً له، الأمر الذي ربما يمنحه نقطة إيجابية في لقاء الجمعة، كون الأخير يعرف مكامن القوة والضعف في صفوف متصدر الترتيب.

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تفوق هجومي

سيخوض فريق الشرطة اللقاء على أمل الثأر لخسارة مرحلة الذهاب بهدف دون رد، واستغلال تفوقه الهجومي، خصوصاً أنه سجل 45 هدفاً في وقت استقبل 21، وحقق أكبر عدد من الانتصارات برصيد 16 فوزاً، مقابل 39 هدفاً لفريق الجوية، الذي استقبلت شباكه 16 هدفاً، وحقق 15 انتصاراً.

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