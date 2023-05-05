نادية مراد تبعث برسالة الى الامم المتحدة والمجتمع الدولي حول خطاب الكراهية ضد الايزيديين

2023/05/05 | 12:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي ٢٤ – سنجار بعثت الناشطة الحقوقية الايزيدية “نادية مراد” رسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الأنسان حول خطاب الكراهية والأحداث الاخيرة ضد الايزيديين، دعت فيها الى التدخل الفوري لوقف خطورة تصعيد خطاب الكراهية ضد ألشعب الايزيدي ووضع حد لهذه الادعاءات الكاذبة بحق ألشعب الايزيدي الذي لايزال لم يتعافى من الابادة …

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