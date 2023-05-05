شن هجوما لاذعا على وزير دفاع روسيا.. طباخ بوتين يحدد موعد مغادرة قوات فاغنر مدينة باخموت الأوكرانية

2023/05/05 | 12:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن يفغيني بريغوجين رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الجمعة، أن فاغنر ستغادر مدينة باخموت شرق أوكرانيا بسبب نقص الذخيرة.

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