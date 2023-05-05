2023/05/05 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تواصل العملة الروسية الروبل ارتفاعها أمام عملات رئيسية اليوم الجمعة، وجرى تداول العملة الأمريكية دون مستوى 77 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 31 مارس الماضي (2023).وبحلول الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الروبل يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ نهاية اذار 2023 المركز الخبري الوطني.

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