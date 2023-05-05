منصة 1001 تجاوزت حاجز المليون مستخدم في ثلاثة أسابيع 

2023/05/05 | 12:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان تجاوز عدد مستخدمي 1001، وهي منصة الفيديو عند الطلب (VOD) باللغة العربية، والمدعومة من قبل المجموعة الإعلامية والتلفزيونية العراقية، الشرقية، حاجز المليون مستخدم، في غضون أقل من ثلاثة أسابيع من إطلاقها. وأفاد موقع (برود كاست برو)، إن المنصة 1001 طُوّرت لاستهداف الجمهور العربي عبر مكتبة شاملة تضم مسلسلات تلفزيونية شهيرة ومحتوى إقليمي حصري، […]

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