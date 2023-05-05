أوساسونا الطامح الى الإنجاز يقف بين ريال ولقبه الأول منذ 2014

2023/05/05 | 12:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP قال أنشيلوتي (يسار) لأراساتي في 18 شباط/فبراير الماضي “سنلتقي سوياً في نهائي الكأس” برشلونة (أ ف ب) – يقف أوساسونا بين ريال مدريد ومسعاه لإحراز لقب مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم للمرة الأولى منذ 2014، وذلك حين يتواجهان السبت في المباراة النهائية على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية.وبعدما حُسِمَ لقب الدوري […]

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