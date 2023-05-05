"ماء وطعام على الطرق"... سكان ولايات السودان يغيثون الفارين من جحيم الاقتتال بالخرطوم

2023/05/05 | 12:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقف سودانيون من مناطق مختلفة، على الطريق الذي يربط الخرطوم بالولايات الجنوبية، يقدمون الغذاء والماء للنازحين من العاصمة، وذلك رغم النقص في الموارد والنقد في كل أنحاء البلاد.

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