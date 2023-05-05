2023/05/05 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

اية الله السيد محمد تقي المدرسي في

مقره بمحافظة كربلاء المقدسة

وثمن اية الله السيد محمد تقي المدرسي

دور المسؤولين في العتبات المق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ عبد المهدي الكربلائي يزور اية الله المدرسي والاخير يثمن دور مسؤولي العتبات في خدمة الزائرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ عبد المهدي الكربلائي يزور اية الله المدرسي والاخير يثمن دور مسؤولي العتبات في خدمة الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).