الهلال السعودي يقدم عرضا رسميا لميسي بقيمة 400 مليون

2023/05/05 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مقرب من قائد منتخب الأرجنتين

الفائز بكأس العالم لكرة القدم، ليونيل

ميسي، الخميس، أن الاخير تلقّى عرضًا

رسميًا للانضمام إلى نادي الهلال

السعودي الموسم المقبل.

وقال المصدر، إن "العرض المقدم من

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