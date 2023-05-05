2023/05/05 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز- امنكشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، تفاصيل استهداف نسور f16 خلية ارهابية في وادي الشاي في محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمليات المشتركة تكشف تفاصيل الضربة الجوية في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمليات المشتركة تكشف تفاصيل الضربة الجوية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).