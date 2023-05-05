المجلس الوزاري يوصي بتنفيذ الحقيبة الإلكترونية الموحدة للمناقصات

2023/05/05 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أوصى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، بتنفيذ الحقيبة الإلكترونية الموحدة للمناقصات الحكومية العامة.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، عقد في مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية السابعة لسنة 2023، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم".

واضاف البيان "وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله تضمنت ملفات عدة ابرزها: منح صلاحية الى محافظة الانبار بشأن توجيه الدعوات الى الشركات التخصصية لتنفيذ مشروع صيانة محطات الدفع والانبوب الناقل وايصال الكهرباء الى محطات مديرية ماء الصحراء الغربية، وتعديل قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن تنفيذ المنصة الالكترونية للاعلانات الاستثمارية الحكومية".

وتابع البيان "كما ناقش المجلس، الخطة الوطنية لاعادة النازحين، وتقريرا عن واقع حال دوائر البلدية في امانة بغداد بالتنسيق بينها والجهات المعنية".

وصوت المجلس، بحسب البيان "على توصيات عدة ابرزها: الموافقة على تعديل قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية ( ۲۳۰۰۲ خ) ليكون كالاتي: تولي وزارة التخطيط تنفيذ الحقيبة الإلكترونية الموحدة للمناقصات الحكومية العامة - المرحلة الأولى، والإعلان عن المشروعات وبيع وثائقها للمشروعات الاستثمارية الحكومية كفرصة استثمارية يعدها استشاري متخصص تشمل (الجدوى الاقتصادية، ونطاق العمل ، والمواصفات الفنية، وشروط المشاركة، وتأهيل الشركات المتقدمة وصولا على صيغة التعاقد) بالاعتماد على البنى التحتية لوزارة الاتصالات، على ان تتحمل الشركة التي يرسو عليها العطاء أجور الاستشاري".

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