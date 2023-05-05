2023/05/05 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

اعلنت قيادة العمليات المشتركة ،اليوم الجمعة، استهداف خلية ارهابية تضم عددا من الارهابيين وتدمير مضافاتهم في منطقة وادي الشاي في كركوك.

وذكر بيان للقيادة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "الحاقا ببيان قيادة العمليات المشتركة امس حول استهداف نسور f16 خلية ارهابية في وادي الشاي فقد اسفرت هذه العملية البطولية كما وعدنا شعبنا امس بالكشف عن تفاصيلها عن قتل المجموعة الارهابية وتدمير عدد من المضافات في وادي الشاي كما عثرت قوة مشتركة من ابطال قاطع عمليات كركوك على 3 جثث للارهابيين بينها جثة مايسمى شرعي كركوك وعدد من الاعتدة المختلفة والرمانات اليدوية ومبلغ مالي". واضاف البيان ان "القوات الامنية ستلاحق الخلايا الارهابية في كل مكان حتى استئصال هذه الغدة السرطانية من بلادنا مثلما ستبقى جاهزية نسورنا البواسل ورجال قطعاتنا الامنية بمختلف صنوفها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم "شرعي كركوك".. الـ"أف 16" العراقية تقتل 3 ارهابيين في وادي الشاي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم "شرعي كركوك".. الـ"أف 16" العراقية تقتل 3 ارهابيين في وادي الشاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).