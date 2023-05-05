مانشستر سيتي نحو خطوة حاسمة للظفر بلقب الدوري الإنكليزي

2023/05/05 | 13:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP يمكن لمانشستر سيتي أن يتصدر بفارق أربع نقاط في حال فوزه على ليدز السبت مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – يمكن لمانشستر سيتي أن يتخذ خطوة حاسمة نحو الظفر بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في ستة مواسم، عندما يواجه ليدز المتعثر السبت، قبل يوم من رحلة صعبة […]

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