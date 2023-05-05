المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية يوصي بتنفيذ الحقيبة الإلكترونية الموحدة للمناقصات

2023/05/05 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن توصية حكومية بتنفيذ الحقيبة الإلكترونية الموحدة للمناقصات.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، عقد في مبنى الأمانة العامة، جلسته الاعتيادية السابعة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم”.وأضاف أن “المجلس ناقش […]

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