2023/05/05 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الشباب الرياضية، استحصال موافقة حكومية رسمية لتأهيل وصيانة ملعب النجف الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان أن “وزير الشباب أحمد المبرقع، التقى في قاعة الضيافة داخل ملعب النجف الدولي، رئيس واعضاء مجلس أندية النجف المقدسة، وبحث معهم تفصيلياً حلحلة جميع المشاكل التي تواجه وتعيق تطور واقع الاندية في المدينة المقدسة من جميع الجوانب، وحرص وزارة الشباب والرياضة على أن تكون الأندية بأفضل حال بما يوازي سمعة ومكانة الرياضة والرياضيين على مستوى العراق”.

وبينت أن “الوزير استمع لشرح مفصل عن واقع الأندية النجفية، قدمه رئيس مجلس الأندية ناجح حمود، بالاشارة إلى زيادة الدعم للاندية بصورة عامة، وتأهيل البنى التحتية ومنها: ملعب النجف الدولي الذي يعاني الحاجه لتعيين ملاكات وسطية واخرى خدمية لصيانة وتاهيل الملعب”.

وتابعت أن “الوزير تفقد بعد اللقاء مرفقات الملعب، معلناً استحصال موافقة مجلس الوزراء على تخصيص الاموال اللازمة لتأهيل ملعب النجف الدولي، منوهاً أن الشركة العامة للاستثمارات الرياضية ستتولى مشروع تأهيل الملعب مطلع الاسبوع المقبل”.

ويحتضن ملعب النجف الدولي مباريات فريق النجف ونفط الوسط والديوانية في الدوري العراقي الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موافقة حكومية لتأهيل وصيانة ملعب النجف الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موافقة حكومية لتأهيل وصيانة ملعب النجف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).