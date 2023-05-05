صِدام جديد بين زاخو والنفط في السلوي الممتاز

2023/05/05 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تستكمل سلسلة مباريات المربع الذهبي للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة اليوم الجمعة، بإقامة مواجهة جديدة بين زاخو والنفط.

ويطمح زاخو إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، كي يعدل كفة المواجهات التي تميل للنفط.

في المقابل، يسعى النفط إلى تأكيد أحقيته والعودة من زاخو بالانتصار ليضمن مكانه في النهائي مع الشرطة.

وستقام المباراة على قاعة نادي زاخو الرياضي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.

يذكر أن نتائج مواجهات الفريقين تشير الى تقدم نادي النفط بنتيجة 3-2.

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