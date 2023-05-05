2023/05/05 | 13:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اغتال مسلحون مجهولون موظف حكومي في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار يوم الجمعة.وقال مصدر امني في حديث لـ / المركز الخبري الوطني/ : إن “موظفا في الأربعينات من عمره […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغتيال موظف حكومي بـ5 رصاصات شمالي ذي قار المركز الخبري الوطني.

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