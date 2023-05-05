الإعلام الأمني يكشف تفاصيل استهداف خلية إرهابية في كركوك

2023/05/05 | 13:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على 3 جثث للإرهابيين بينها جثة ما يسمى شرعي كركوك.وذكر بيان للخلية تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “إلحاقا ببيان قيادة العمليات المشتركة […]

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