2023/05/05 | 13:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تنتشر ظاهرة بيع الأطفال من قبل ذويهم في العراق، حيث...

ظهرت المقالة بيع أطفال في الأنبار يؤشّر على تفاقم الفقر وانهيار منظومة القيم الاجتماعية أولاً على المسلة.

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