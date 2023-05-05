الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريقين كبيرين منفصلين في منطقة الكرادة وسط بغداد

2023/05/05 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الجمعة، بإخماد حريقين كبيرين منفصلين

في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.





وذكر بيان للمديرية ، أن "فرق الدفاع

المدني تمكنت من إخماد حريق كبير اندلع

داخل مخزن للأجه

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