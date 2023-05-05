لاعادة الاستقرار في المناطق المحررة.. السويد تدعم العراق بـ 1.9 مليون دولار

2023/05/05 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في

العراق، اليوم الجمعة، دعم السويد

لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة

بـ 1.9 مليون دولار.





وذكر بيان لبرنامج الأمم المتحدة، أن

"حكومة السويد أسهمت بمبلغ 20 مليو

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