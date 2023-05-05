بلجيكا تعتقل عراقيا يشتبه بانتمائه للقاعدة وبارتكابه

2023/05/05 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الشرطة البلجيكية مهاجرا عراقيا يشتبه في انتمائه لخلية تابعة لتنظيم القاعدة نفّذت تفجيرات دامية بسيارات مفخّخة في بغداد في 2009-2010، حسب ما أفاد ممثلو الادعاء الجمعة.

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