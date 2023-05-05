وزير الداخلية يودع قائدين عسكريين

2023/05/05 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، بتوقيف مدير شرطة قضاء العزيزية وآمر فوج طوارئ واسط الاول بعد استعراض مسلح في محافظة واسط.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري وجه بتوقيف مدير شرطة قضاء العزيزية وآمر فوج طوارئ واسط الاول بعد استعراض مسلح من قبل عشيرة قتيل لقي حتفه إثر مشاجرة في ناحية سيد الشهداء شمالي محافظة واسط يوم امس الخميس".

وكان وزير الداخلية عبد الامير الشمري، في وقت سابق، وجه بفتح مجلس تحقيقي مع قائد شرطة محافظة المثنى.

وذكر بيان صادر عن مكتب الوزير، أن "الشمري كلّف نائب قائد شرطة محافظة المثنى بإدارة قيادة الشرطة، وأمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد شرطة المحافظة ومدير قسم شرطة الرميثة واستدعائهما إلى مقر الوزارة".

وشهدت محافظة المثنى إطلاق النار بشكل كثيف جداً وبمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أثناء مراسم تشييع زعيم قبلي مما أحدث هلعاً في نفوس السكان من دون تدخل قوات الشرطة لإيقاف عملية إطلاق النار.

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