2023/05/05 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة الثقافة، اليوم الجمعة، استعادة 6000 قطعة اثرية من لندن، بعد 100 عام من استعارتها لاغراض الدراسة.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن " العراق يتسلم، اليوم، 6000 قطعة اثرية تمت استعارتها لاغراض الدراسة عام 1923 لتعود الى بغداد بعد قرن من الزمان، بحضور وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني".

واضاف البيان أن "الاستلام سيكون بحضور سفير العراق جعفر الصدر ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعدد من منتسبي السفارة وجمع من الاعلاميين".

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