فصل جديد من مسلسل حرائق المحاصيل في العراق.. 800 دونم

2023/05/05 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من إخماد حريق اندلع بمساحة 800 دونم داخل حقل لمحصول الحنطة في محافظة المثنى.

وقال مصدر من المديرية لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع بمساحة تقدر بـ 800 دونم داخل حقل لمحصول الحنطة بمنطقة المملحة في محافظة المثنى".

وفي وقت سابق، افاد مصدر في الدفاع المدني بمحافظة النجف، بأن العشرات من دوانم الحنطة احترقت بظروف غامضة غربي المحافظة.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "60 دونماً من الحنطة النوعية احترقت، اليوم، في منطقة الوهابي بناحية العباسي غربي محافظة النجف"، لافتا إلى أن "7 فرق من الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق في المزارع قبل انتقاله إلى الأماكن المجاورة".

وبينت أن "فرقها استنفرت وطوقت النيران داخل الحقل وأبعدت خطر انتشار الحريق ثم أنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية"، مؤكدة أن "المحافظة على المحصول الزراعي قبل أن تلتهمه النيران بالكامل".

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت في وقت سابق اتخاذ جملة من الاستعدادات ونشرت فرق الإطفاء بالقرب من الحقول الزراعية تحسبا لاندلاع الحرائق التي تسبب الخسائر الاقتصادية ومن أجل الحفاظ على السلة الغذائية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأراضي الزراعية وتحديداً حقول الحنطة شهدت خلال مواسم الحصاد الماضية، اندلاع حرائق في مختلف المحافظات، ما تسبب بخسائر مالية جسيمة، في تكرار لسيناريو يتزامن مع مواسم الحصاد بدأ منذ العام 2018 وما زال مستمراً.

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