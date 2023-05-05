الطلب على الذهب يتراجع خلال الربع الأول من العام 2023

2023/05/05 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مجلس الذهب العالمي، اليوم الجمعة، في تقرير حديث، إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، حيث قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية والمستهلكين الصينيين بانخفاض في شراء المستثمرين.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الطلب على الذهب في الهند بالربع الأول انخفض بنسبة 17٪ إلى أدنى مستوى في 10 أرباع، ومن المرجح أن يظل ضعيفًا حتى خلال فصلي حزيران وأيلول بسبب ارتفاع الأسعار القياسي.



إذ يمكن أن يحد انخفاض المشتريات في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، الهند، من ارتفاع الأسعار العالمية، مع تداول السبائك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأكد كريشان جوبول المحلل في مجلس الذهب العالمي: "إن تكنيز الذهب من قبل المستثمرين من المرجح أن يجعل الذهب أكثر تكلفة، مما قد يقلل الطلب في دول مثل الهند حيث غالبًا ما يحجم المستهلكون عن الشراء بسبب الأسعار المرتفعة".

ذكر المجلس في أحدث تقاريره الفصلية عن اتجاهات الطلب أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طنا بانخفاض 13 بالمئة عن الربع نفسه من العام الماضي.

ويأتي نحو نصف الطلب على الذهب من تجار المجوهرات فيما يأتي باقي الطلب من المستثمرين والدول.



ويعتبر المعدن النفيس من الأصول الآمنة وعادة ما يقبل المستثمرون على شرائه بصورة أكبر في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.

وارتفع الطلب إلى أعلى مستوى في 11 عاما في 2022.

يأتي هذا في وقت تحوم فيه أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2000 دولار للأوقية.

وأشار المجلس إلى أن البنوك المركزية اشترت 228 طنا من الذهب خلال الربع الأول، وهي الكمية الأكبر التي تشتريها المصارف المركزية في الربع الأول من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000.

وبلغ الطلب على المجوهرات في الصين 198 طنا وهو أكبر طلب فصلي منذ الربع الأول من عام 2015 بعدما أطلق إنهاء قيود كورونا العنان لإنفاق المستهلكين.

الأزمة المصرفية

في غضون ذلك، اشترى العملاء الأمريكيون القلقون بشأن الاضطرابات المصرفية والاقتصادية 32 طنا من سبائك الذهب والعملات، وهو أعلى مستوى في أي ربع منذ عام 2010.

على الجانب الآخر، ذكر المجلس أن مشتريات سبائك الذهب والعملات تراجعت في أوروبا، كما هبط الطلب على المجوهرات في الهند إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وقال المجلس إن الطلب على الاستثمار سينمو على الأرجح هذا العام وأن شراء البنوك المركزية سيظل قوياً، وإن كان أقل من أعلى مستوى في العام الماضي.

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