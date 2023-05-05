الجيش العراقي يعلن مقتل عناصر من

2023/05/05 | 14:01 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثف الأمن العراقي في الآونة الأخيرة من إجراءات ملاحقة عناصر "داعش" (Getty)

أعلنت قيادة الجيش العراقي مقتل مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير عدد من مضافاته بضربة جوية في كركوك.

وكثف الأمن العراقي في الآونة الأخيرة من إجراءات ملاحقة عناصر التنظيم في عموم المحافظات العراقية، ضمن "استراتيجية أمنية جديدة" نجم عنها تراجع واضح في هجمات التنظيم التي نشطت في مطلع العام الجاري.

ووفقا لبيان لقيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، في وقت متأخر من ليل الخميس، نفذت طائرات F16 ضربة جوية "ناجحة" ضد مجموعة "إرهابية" في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك، بناء على معلومات استخبارية.

وجاء في البيان كذلك أن "الضربة أسفرت عن مقتل أفراد المجموعة الإرهابية، وتدمير بعض المضافات التابعة لهم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قد أكد قبل يومين تراجع هجمات عناصر "داعش" خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح، بفعل الضربات الجوية، مشيرا إلى أن أعداد عناصر التنظيم باتت قليلة جدا، وأن "الإرهابيين المتبقين يتحصنون في المناطق الجبلية والأماكن الوعرة الصعبة جغرافياً بأطراف محافظتي ديالى وكركوك وصحراء الأنبار وجنوب غرب نينوى".

وأجرت قيادة الجيش العراقي، مطلع الشهر المنصرم، مراجعة لخطط المرحلة المقبلة، "بملاحقة الجماعات الإرهابية وتضييق الخناق عليها"، محذرة من التراخي بتنفيذ الخطط.

وزار رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد، وقائد القوات البرية، أمس الخميس، قاطع عمليات محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، في ظل تراجع أمني تشهده المحافظة.

ونفذ الطيران العراقي خلال الشهرين الأخيرين ضربات جوية وصفها بالناجحة ضد تحركات عناصر تنظيم "داعش" بمحافظات ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار، ضمن استراتيجية لـ"سلب عناصر التنظيم القدرة على تنفيذ الهجمات المباغتة".

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