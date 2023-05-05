دبي تبني أول مسجد بتقنية الطباعة ثلاثية البعد في العالم

2023/05/05 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السنوات الأخيرة، استُخدمت الطباعة ثلاثية البعد لبناء كل شيء، بدءًا من المنازل إلى الشركات وحتى الجسور.واليوم، تستعد دبي لبناء أول مسجد مطبوع بتقنية ثلاثية البعد في العالم.

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