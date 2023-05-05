بمشاركة 5 فرق اطفاء.. إخماد حريق بمخزن عملاق لمستلزمات الديكور في النجف

2023/05/05 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق أندلع بمخزن عملاق لمستلزمات الديكور في محافظة النجف.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق المديرية نجح بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن لمستلزمات الديكور مغلف بصفائح " الجينكو" مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني بمنطقة حي العدالة بمحافظة النجف الإشراف ظهر اليوم الجمعة".

واضافت أن "المديرية استنفرت ودفعت بـ خمس فرق اطفاء تخصصية واخرى ساندة لتكافح النيران ونجحت بالدخول وسط المخزن المحترق وباشرت بعمليات الإخماد والتبريد رغم كثافة الانبعاثات الغازية السامه المصاحبة لحريق المواد البلاستيكية وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية".

واشارت الى أنه "تم فتح تحقيقاً من خلال استدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات تمهيداً لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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