خبر سار لمشتركي

2023/05/05 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مركز الإعلام الرقمي DMC ، اليوم الجمعة، أن"الاشتراك الجديد في منصة تويتر، والذي يُعرف بتويتر بلو، قد انهى عمليات الاستغلال التي كانت تمارسها بعض الاطراف بحق المستخدمين فيما يتعلق بتوثيق حساباتهم.

وذكر المركز في تقرير تابعته (بغداد اليوم)، أنه "وبتفصيلٍ أدّق، فإن هناك بعض الاشخاص والشركات المتواطئة مع موظفين في شركة تويتر في الشرق الاوسط يقومون بتوثيق الحسابات بمبالغ وصلت الى الالفين دولار، بالرغم من ان التوثيق مجاني ولا يتطلب اية رسوم او مبالغ مالية ".

واوضح المركز، ان "مالك تويتر الجديد ايلون ماسك قد تطرق لهذه المشكلة، واشار في تصريحات له بوجود موظفين في شركة تويتر يقومون بتوثيق الحسابات لقاء مبلغ مادي معين ".

واشار المركز الى ان "عملية التوثيق حاليا بسيطة جدا ولا تحتاج لتدخل طرف ثالث بين المستخدم والشركة يمكن ان يطلب اموالا لقاء خدمة توثيق الحساب ".

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