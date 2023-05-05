متورطة بـ6 هجمات.. تفكيك

2023/05/05 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن تفكيك "اخطر" مفارز داعش الامنية في عملية نوعية جرت جنوب غرب محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "فريقا استخباراتيا مشتركا نجح في تفكيك واعتقال 2 من افراد اهم مفارز داعش الامنية في عملية جرت جنوب غرب محافظة ديالى".

واضاف، أن "المفرزة متورطة بـ6 هجمات ارهابية وفق المعلومات الاولية" لافتا الى انها "ثاني شبكة يجري تفكيكها خلال الاسابيع 4 الماضية بسبب النجاح في تحقيق اختراق نوعي اسهم في كشف هويات افراد الشبكة".

وتابع المصدر أن "الجهد الاستخباري مستمر في تعقب خلايا داعش وخاصة ما يطلق عليها بالامنية كونها الاخطر والمنفذة لاغلب الهجمات ضمن قواطع المسؤولية الامنية".

وتشهد ديالى تحركات ملحوظة لداعش، الذي يستهدف القوات الأمنية والمدنيين، كما ينفذ اغتيالات وخطفا رغم الهدوء النسبي في المدن الأخرى.

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