2023/05/05 | 15:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CxMNkZDrPpQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب عن الديمقراطي: السوداني الزم نفسه بتنفيذ البرنامج الحكومي امام البرلمان والشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب عن الديمقراطي: السوداني الزم نفسه بتنفيذ البرنامج الحكومي امام البرلمان والشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).