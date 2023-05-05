2023/05/05 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدرّب نابولي الإيطالي، لوتشانو سباليتي، بعد قيادته الفريق الجنوبي إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 33 سنة، إن الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييغو مارادونا رافق فريقه السابق في رحلة ضمان اللقب.

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